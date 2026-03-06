Yeşilay Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Hedefler Belirledi

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının kapsam ve etki bakımından dünyada benzeri olmadığını belirterek, "Bağımlılığın bir kader olmadığını, her bireyin bu girdaptan kurtulabileceğini sahada net şekilde görüyoruz." dedi.

İzmir İktisat Kongresi Binası'nda düzenlenen İzmir Yeşilay Açılış Töreni'nde konuşan Dinç, cemiyetin 106 yıldır sürdürdüğü mücadelenin, savunuculuk, önleme ve rehabilitasyon olmak üzere üç temel sütun üzerine inşa edildiğini söyledi.

Dinç, son dönemde ciddi bir tehdit haline gelen kumar bağımlılığına karşı stratejik planların devreye alındığını dile getirerek, yasa dışı kumarla mücadele için hazırlanan çerçeve planının bir yıllık süreçte adım adım uygulanacağını ifade etti.

Tütünle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı ve yakında Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemeleri desteklediklerini belirten Dinç, özellikle pasif etkilenimden korunma ve genel halk sağlığı açısından bu paketin ümit verici olduğunu kaydetti.

Dinç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sosyal medya ve internet bağımlılığına yönelik hazırlanan yasa tasarısının acil bir ihtiyaca cevap verdiğini, önleme çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde 120 şube, 65 spor kulübü ve 188 Genç Yeşilay yapılanmasıyla sahada olduklarını söyledi.

Geçen yıl başlatılan "Bağımsızlık Seferberliği" ruhuyla hareket ettiklerini vurgulayan Dinç, Yeşilay şubelerinin geçen yıl 25 bin saha çalışması gerçekleştirdiğini, bu yılki hedeflerinin 55 bin faaliyet olduğunu açıkladı.

Dinç, İzmir Valiliği himayesinde başlatılacak "Sağlıklı Yaşam Ligi" ile okullarda çocukların sadece eğitim almayacağını, aynı zamanda birer savunucu haline geleceğini vurguladı.

YEDAM aracılığıyla yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının kapsam ve etki bakımından dünyada benzeri olmadığını dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Türkiye genelindeki 105 ayaktan, 3 yatılı rehabilitasyon merkezimizle bugüne kadar 95 binin üzerinde kişiye 600 bin seans hizmet sunduk. Bağımlılığın bir kader olmadığını, her bir bireyin bu girdaptan kurtulabileceğini sahada net şekilde görüyoruz. İzmir'de bugün itibarıyla YEDAM sayımızı 2'den 4'e çıkardık. Hedefimiz her ilçede, her mahallede insanımıza dokunabilmek."

Afyonkarahisar'ın 1928'den bu yana sigara içilmeyen Tazlar köyünü örnek gösteren Dinç, bağımlılığın bulunmadığı bir şehir ve ülkenin mümkün olduğunu, bu idealin ilk örneğinin İzmir olmasını arzuladıklarını dile getirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da tek bir gencin dahi uyuşturucu başta olmak üzere hiçbir bağımlılık türüne feda edilemeyeceğini, bu mücadelenin tüm toplum tarafından sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm kurumların bu sürecin bir parçası olarak görevlerini hassasiyetle yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Elban, sahadaki çalışmaların sadece kolluk kuvvetlerinin arzla mücadelesinden ibaret olmadığını, Yeşilayın, uzmanlığı, yetkinliği ve yetişmiş insan kaynağıyla bu süreçte ayrı bir önem arz ettiğini vurguladı.

Elban, İzmir'deki çalışmaların doğru bir zeminde ilerlemesi ve başarı oranının yükselmesi için Yeşilayın faaliyetlerini çok önemsediklerini belirterek, "Bu konuda tüm sorumluluğu sadece Yeşilayın ya da kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine yüklemek istemiyoruz. 86 milyon vatandaşımızın her bir ferdinin bu mücadelede birer gönül neferi olarak yer almasını, bizlerle omuz omuza olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilayın İzmir'deki hizmet merkezleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesiyle açıldı.