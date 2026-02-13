Yeşilay Başkanı Gökdemir \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Yeşilay Ardahan Şube Başkanı Tolgay Gökdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gökdemir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını arkadaşlarıyla inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Gökdemir, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih etti."

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafı, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" isimli fotoğrafından yana tercihini kullanan Gökdemir, "Günlük Hayat"ta ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy verdi."

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade eden Gökdemir, emeği geçen tüm foto muhabirleri ile muhabirleri tebrik ederek, fotoğraflar için çok büyük emek verildiğini söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.