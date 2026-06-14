Yeşilay Bisiklet Turu Batman'da - Son Dakika
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Yeşilay Bisiklet Turu Batman'da

Yeşilay Bisiklet Turu Batman\'da
14.06.2026 11:34
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Batman'da sağlıklı yaşam için '13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi.

Batman'da sağlıklı ve bağımlılıktan uzak bir yaşama dikkati çekmek amacıyla "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Yeşilay Batman Şubesi organizasyonuyla Atatürk Parkı'nda bir araya gelen farklı yaş grubundaki katılımcılar, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla harekete geçti.

Gültepe Kavşağı ve Batman Belediyesi güzergahında pedal çeviren katılımcılar, bisiklet turunu başlangıç noktasında sonlandırdı.

Yeşilay Batman Şube Başkanı Mehmet Orhan Edis, yaptığı açıklamada, etkinliğe farklı yaş gruplarından kişilerin katıldığını söyledi.

Organizasyonu düzenlemelerindeki amaçlarına değinen Edis, şöyle konuştu:

"Burada amacımız, herkesi madde bağımlılıklarından, internet ve telefon bağımlılığından uzak tutmak. Diğer amacımız da insanları hareket ettirmektir, onlara sporu sevdirmek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilay Bisiklet Turu Batman'da - Son Dakika

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