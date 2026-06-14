Yeşilay Bisiklet Turu\'nda Milli Maç Keyfi

13'üncü Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılanlar, Sepetçiler Kasrı'nda kurulan dev ekranda milli maçı izledikten sonra Tarihi Yarımada'da 20 kilometre pedal çevirdi. Bisiklet turu dron ile havadan görüntülendi.

Yeşilay Genel Merkezi tarafından 13'üncü kez düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu bugün 81 ilde gerçekleştirildi. İstanbul'da tura katılmak isteyenler, günün erken saatlerinde Sepetçiler Kasrı'nda bir araya geldi. Saat 07.00'de dev ekranda yayınlanan Türkiye-Avusturya maçını izleyen katılımcılar, karşılaşmanın ardından bisiklet turuna başladı. Sepetçiler Kasrı'ndan başlayan tur; Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüpsultan güzergahını takip ederek yeniden Sepetçiler Kasrı'nda sona erdi. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki parkur, 1,5 saatte tamamlandı. Bisiklet turu dron ile havadan görüntülendi.