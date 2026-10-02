Yeşilay Çarşamba, Canik ve Yakakent'te okul, huzurevi ve pazar çalışması yaptı - Son Dakika
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Yeşilay Çarşamba, Canik ve Yakakent'te okul, huzurevi ve pazar çalışması yaptı

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Yeşilay Çarşamba, Canik ve Yakakent\'te okul, huzurevi ve pazar çalışması yaptı
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Yeşilay Çarşamba, Canik ve Yakakent ilçe temsilcilikleri, Samsun'da okul toplantısı, huzurevi ziyareti ve bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi yaptı. Okulda projeler konuşuldu, huzurevi sakinlerinin günü kutlandı; pazarda vatandaşlara ALO 171 ve YEDAM anlatıldı.

Yeşilay Çarşamba İlçe Temsilciliği tarafından Hacı Yılmaz Yılmaz İlkokulu'nda hayata geçirilmesi planlanan projeler için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yeşilay Çarşamba İlçe Temsilcisi Gamze Aysevinç Kaya, okul müdür yardımcısı Erdem Çakır ve Yeşilay Eğitim Komisyonu Başkanı Büşra Gülsevinç ile bir araya geldi.

Toplantıda, öğrencilerin gelişimine katkı sunacak çalışmalar ve uygulanması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeşilay'dan huzurevi ziyareti

Yeşilay Canik İlçe Temsilciliği tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti gerçekleştirildi.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Yeşilay temsilcileri, yaşlılarla sohbet ederek günlerini kutladı.

Yakakent'te bağımlılıkla mücadele çalışması yapıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Yeşilay Yakakent İlçe Temsilciliği ile Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde düzenlenen çalışmada, pazar yerini ziyaret eden Yeşilay gönüllüleri ile sağlık çalışanları vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdi.

Vatandaşlara Yeşilay'ın hizmetleri, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgilendirme yapıldı, tütün ürünleri kullananlar sigarayı bırakma polikliniğine yönlendirildi.

Çalışmayla bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasının teşvik edilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA
YakakentÇarşambaSamsunSağlıkGüncelCanikSon Dakika

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