Yeşilay'dan Bağımsızlık Seferberliği Stratejileri - Son Dakika
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Yeşilay'dan Bağımsızlık Seferberliği Stratejileri

Yeşilay, İstanbul'daki kampında 'Bağımsızlık Seferberliği' stratejilerini şube başkanlarıyla paylaştı.

09.11.2024 16:46
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Yeşilayın düzenlediği Bağımsızlık Liderleri Kampı'nda İçişleri Bakanlığıyla başlatılacak "Bağımsızlık Seferberliği"nde izlenecek stratejiler konuşuldu.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen kampta 120 şube başkanı bir araya geldi.

Şube başkanlarına Yeşilayın İçişleri Bakanlığıyla birlikte başlatacağı 'Bağımsızlık Seferberliği'nde izlenecek stratejiler ve yol haritası aktarıldı.

Yeşilay Eğitim Birimi Direktörlüğü tarafından verilen eğitimlerde bağımlılıklarla etkin mücadelede gerekli kurumsal iletişim, kaynak geliştirme stratejileri, etkili iletişim teknikleri ve beden dili gibi başlıklar konuşuldu.

"Şube başkanlarımız sahada en önemli temsilcilerimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin başarısının güçlü bir ekip çalışmasına bağlı olduğunu belirtti.

Bağımlılığın sadece bireyi değil tüm toplumu etkileyen ciddi bir sorun olduğunu kaydeden Dinç, "Bu sorunun üstesinden gelmek için güçlü bir ekip çalışmasına ihtiyacımız var. Bu kapsamda, şube başkanlarımızın bilgi ve becerilerini sürekli geliştirerek daha etkili bir mücadele yürütme hedefindeyiz. Çünkü biliyoruz ki şube başkanlarımız sahada en önemli temsilcilerimiz. Onların bilgi ve donanımı, mücadelemizin başarısı için kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, kampın ilk gününde bağımsızlık mücadelesinde seferberlik ruhunu anlatan bir sunum yaptı.

Ceylan, seferberlik kampanyası hakkında katılımcılara bilgi verdi, onların bu mücadeledeki üstün rollerinin önemini anlattı.

Kampta Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) işleyişi hakkında konuşulan kampta birebir görüşmelerle şube başkanlarının sürece daha iyi odaklanmaları hedeflendi.

Kaynak: AA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Bağımsızlık Seferberliği Stratejileri - Son Dakika

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