Yeşilay'dan Çocuklara Atölye - Son Dakika
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Yeşilay'dan Çocuklara Atölye

Yeşilay\'dan Çocuklara Atölye

Yeşilay Çankırı, çocuklara hayvan sevgisi aşılayan etkinlikler düzenliyor, ara tatilde devam edecek.

12.11.2024 17:17
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Yeşilay Çankırı Şubesi, çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenliyor.

Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından çocukları ekrandan uzak tutmak, aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla "Yeşil Kalpler Mama Kabı Yapıyor" etkinliği başlatıldı.

Bu kapsamda 11-15 Kasım tarihleri arasında Yeşilayda düzenlenen etkinlikte 6-11 yaşındaki çocuklar, sahipsiz hayvanlar için mama kabı yapıyor.

Çankırı Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Duygu Hamlı, AA muhabirine, çocukların eğlenerek bilgi ve beceri kazandıklarını söyledi.

Çocukları ekrandan uzaklaştırmak ve eğlenceli vakit geçirerek bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Hamlı, çalışmaların ara tatil boyunca devam edeceğini kaydetti.

Atölye lideri Cemile Eskisucu da yaptıkları mama kaplarıyla çocuklara hayvan sevgisini aşıladıklarını, mama kaplarını kullanılmış plastik kap ve su şişeleriyle hazırladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Çocuklara Atölye - Son Dakika

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