Bağımlılık Eğitimi ile Huzurevi Ziyareti

15.08.2025 21:39
Yeşilay, huzurevi sakinlerine bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları eğitimi verdi.

Yeşilay Çorum Şubesi Kadın ve Gençlik komisyonlarınca huzurevi sakinlerine yönelik bağımlılık eğitimi verildi.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Yaşam Evi'ni ziyaret eden Yeşilay ekibi, eğitimde bağımlılık türleri ve bu sorunla mücadele yolları hakkında bilgi verdi.

Huzurevi sakinlerine bağımlılıkla mücadelenin yalnızca zararlı maddelerden uzak durmakla değil, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmakla da mümkün olduğunu anlatan Yeşilay görevlileri, düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, sosyal etkinliklere katılım ve psikolojik destek mekanizmalarının da önemli olduğunu vurguladı.

Eğitimin ardından huzurevi sakinlerinin sosyal etkileşimlerini güçlendirmek ve moral-motivasyonlarını artırmak için düzenlenen sohbet programında ise bilgi yarışması ve çeşitli eğlenceli aktiviteler yapıldı.

Katılımcılar, geçmiş anılarını paylaşarak gençlere hayat tecrübelerinden örnekler verdi ve bağımlılıkla mücadelede kişisel tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada, "Yeşilay Çorum Şubesi olarak, toplumun her yaş grubunda bağımlılıkla mücadele farkındalığını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bize kapılarını açan ve gönüllerini bizimle paylaşan tüm büyüklerimize ve huzurevi çalışanlarına gönülden teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

