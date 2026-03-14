Yeşilay'dan İzcilere Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Sivas Yeşilay Spor Kulübü izcileri, liderleri Mehlika Yavuz öncülüğünde Sivas Yeşilay Şubesini ziyaret etti.

Gazi Osman Paşa Yavrukurt Kümesi adıyla kulüp bünyesinde faaliyet gösteren izcilere, Yeşilay'ın sağlıklı yaşamı teşvik eden çalışmaları ile teknoloji ve internet bağımlılığı başta olmak üzere zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, Yeşilay'ın toplumsal farkındalık oluşturma misyonuna dikkati çekerek, genç yaşta kazanılan bilinç ve değerlerin önemini vurguladı.

Program kapsamında izcilere, Yeşilay tanıtım çizgi filmi izletildi. Ayrıca, Köksal tarafından kaligrafi sanatıyla hazırlanan ve izcilerin isimlerinin yer aldığı özel kartlar hediye edildi.

Türkiye İzcilik Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Kadir Yavuz da ziyarette hazır bulundu.