Yeşilay'dan Kur'an Kursu'na Bağımlılık Eğitimi
Kırıkkale Yeşilay Şubesi, Kur'an kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.
Kırıkkale Yeşilay Şubesi, Kur'an kursundaki öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.
Yeşilay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Miraç Cami Kur'an Kursu'ndaki etkinlikte, öğrenciler madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında bilgilendirildi.
Etkinlikte, Yeşilay'ın tanıtımı, amacı, bağımlılıklar ve korunma yolları anlatıldı.
Soru cevapla sona eren etkinlikte, öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA
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