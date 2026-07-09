Yeşilay\'dan Sigaraya Karşı Önemli Mesaj

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, sigarayla mücadelede Sağlık Bakanlığınca çok kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirterek, "Meclise geldiğinde Sağlık Bakanlığının sunduğu taslak haliyle geçmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Giresun Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret eden Dinç, AA muhabirine, dünyada ve Türkiye'de bağımlılıkla ilgili problemler olduğunu söyledi.

Özellikle kumar ve sigara bağımlılığıyla ilgili Türkiye'de hızlı bir artış olduğuna işaret eden Dinç, bu noktada ilgili kurumlarca düzenleme yapıldığını aktardı.

Dinç, Türkiye genelinde 120 şube, 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 188 Genç Yeşilay Kulübü ve 70'in üzerinde spor kulübüyle çocukların ve gençlerin bağımlı olmaması için önleyici çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bağımlılığın bir hastalık olduğuna işaret eden Dinç, bağımlılıkların tamamına ciddiyetle bakmak ve her biriyle alakalı sıkı tedbirler almak gerektiğini anlattı.

Dinç, sigara bağımlılığına değinerek, "Bazen sigaranın daha az zararlı, belki bağımlılık değil gibi görünmesi söz konusu oluyor. Bağımlılık dendiğinde genelde uyuşturucu bağımlılığı ve benzerleri akla geliyor. Halbuki sigara da ciddi bağımlılıktır ve zararlıdır." diye konuştu.

Türkiye'de her yıl 120 bin kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini vurgulayan Dinç, akciğer kanserinin de birinci sebebi olduğunun altını çizdi.

Dinç, sigaranın sadece içeni değil, tüm toplumu çok boyutlu olarak zararlı bir noktaya getiren büyük bir tehdit olduğuna dikkati çekti.

Sigarayla mücadele anlamında çok önemli çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Dinç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu noktada Sağlık Bakanlığı çok kapsamlı bir çalışma başlattı. Meclise geldiğinde Sağlık Bakanlığının sunduğu taslak haliyle geçmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi korumak, sağlık problemlerimizin çok ciddi azalması ve toplumsal bütünlüğümüze zarar vermemesi anlamında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuda kamuoyunun sigarayla ve diğer bağımlılıklarla alakalı yapılan düzenlemelere sahip çıkması, ses vermesi, endüstrinin ataklarına karşı koymasının çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle de Sağlık Bakanlığımızın bu düzenlemesine Yeşilay olarak sahip çıkıyoruz, insanımızın da sahip çıkmasını istiyoruz."