Yeşilay\'dan Trafik Haftası Ziyareti

Yeşilay Kadirli Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Evren Çiğil ve gönüllüler, Kadirli 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti.

Çiğil ve gönüllüler, "Trafik ve İlkyardım Haftası" kapsamında merkeze yaptığı ziyaretinde, yetkililerden bilgi aldı, çalışanlarla pasta kesti.

Trafik kurallarına uymanın sevgi ve saygının en önemli göstergesi olduğunu belirten Çiğil, şunları kaydetti:

"Başta kendi can güvenliğimiz olmak üzere, diğer vatandaşların da güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına titizlikle uymalıyız. Herkesi trafik kurallarına daha fazla dikkat etmeye ve birbirimize saygıyla yaklaşmaya davet ediyorum. Kazasız günler ve güvenli sürüşler diliyor, vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin Trafik ve İlk Yardım Haftasını kutluyoruz."