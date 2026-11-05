Yeşilay Elazığ Şubesi, Kızılay Haftası\'nda Kızılay Elazığ Şubesini ziyaret etti

Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Harun Gündüz ve yönetimi, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Gündüz, beraberinde Şube Başkan Yardımcısı Bekir Erol, Gençlik Komisyonu Başkanı İlyas Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ayyıldız'la Türk Kızılay Elazığ Şubesine ziyarette bulundu.

Gündüz ile Kızılkaya, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Gündüz, iyilik, dayanışma ve gönüllülük esaslı çalışmalarıyla topluma katkı sunan Türk Kızılayın Kızılay Haftası'nı kutladı.