Yeşilay Haftası'nda Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilay Haftası'nda Farkındalık Eğitimi

Yeşilay Haftası\'nda Farkındalık Eğitimi
05.03.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar İlkokulunda, Yeşilay Haftası kapsamında farkındalık eğitimi ve etkinlikler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okullarda gerçekleştirilen "İlk Dersim Yeşilay" etkinliği kapsamında Üsküdar İlkokulunda da farkındalık eğitimi düzenlendi.

Her yıl 1-7 Mart'ta kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay Kulüpleri aracılığıyla yapılan etkinliğe, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan da katıldı.

Üsküdar İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Ceylan, AA muhabirine, 5 Mart 1920'de Türkiye Yeşilay Cemiyetinin "Hilal-i Ahdar" ismiyle kurulduğunu söyledi.

Kurulduğu günden bu yana ilk kez, Türkiye'deki tüm okullarda ilk ders zilinin Yeşilay için çaldığını dile getiren Ceylan, "Şu an tüm Türkiye'de okullarda öğrenciler, öğretmenlerle birlikte Yeşilayı, bağımsızlığı, sağlıklı yaşamı konuşuyor. Tüm Yeşilay ailesi olarak Türkiye çapında, 81 ilde, çok mutluyuz." dedi.

Ceylan, 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 81 ilde ve yurt dışındaki 65 ülkede Yeşilayımızla birlikte, bağımsızlık kültürünü tüm dünyada yaymak istiyoruz. En önemli mücadele biçimi hiç kimsenin bağımlı olmaması için onların bilinçlendirilmesi ve farkındalık çalışmaları. Bu bilinçlendirme çalışmasına biz Yeşilayda 'önleme' diyoruz. Önlemenin en güçlü olduğu alan eğitim. Bu anlamda da en büyük partnerlerimizden birisi Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığımız. Desteğini gerçekten uzun yıllardır arkamızda hissediyoruz. Biz de bu cephedeki savaşı onlarla birlikte şiddetli bir şekilde veriyoruz. Burada da en büyük destekçimiz çocuklar, gençler. Onların hiç bağımlı olmamaları, bu konuda bilinç sahibi olmaları, bağımlılık sektörünün her yerden onların hayatlarını işgal ettiği bu dijital çağda bütün bunlara karşı farkında olmaları için mücadele veriyoruz."

Tanıtım videosunun izletildiği, "Yeşilayı Tanıyalım" oturumunun düzenlendiği programda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyine yönelik "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı" etkinlikleri yapıldı.

Programda, "Yeşilay Çocuk Müzikali" de sahnelendi.

Kaynak: AA

Yeşilay Haftası, Sümeyye Ceylan, Etkinlikler, Üsküdar, Dersim, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Haftası'nda Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
11:29
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:37:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Yeşilay Haftası'nda Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.