Yeşilay Haftası'nda Madde Bağımlılığı Eğitimi

05.03.2026 10:31
Yeşilay, öğrencilere madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verdi. Eğitimler devam ediyor.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimler Yeşilay Haftası'nda da sürüyor.

GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, madde bağımlılığının olumsuz etkileri hakkında bilgiler verildi.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışması hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
