Yeşilay Haftası'nda Vali Soytürk'e Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilay Haftası'nda Vali Soytürk'e Ziyaret

04.03.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Tekirdağ Şubesi, Vali Soytürk'e bağımlılıkla mücadele etkinliklerini aktardı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Ziyarette, Soykırlı, hafta kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk, Yeşilay'ın tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele ederek zararlarını vatandaşlara her fırsatta anlattığını söyledi.

Bağımlı olan vatandaşlara, bağımlılıktan kurtulması için yardımcı olan Yeşilay'ın önemli hizmetler yaptığını belirten Soytürk, Yeşilay Tekirdağ Şubesi personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Soykırlı da Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde bağımlılığı olan vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sağladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Yeşilay Haftası, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Haftası'nda Vali Soytürk'e Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

10:11
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:29:40. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilay Haftası'nda Vali Soytürk'e Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.