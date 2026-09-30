Yeşilay Hatay Şube Başkanı Bilgin, Başkan Öntürk ile bağımlılık çalışmalarını görüştü

Yeşilay Hatay Şube Başkanı Bilgin, Başkan Öntürk ile bağımlılık çalışmalarını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e ziyarette bulundu. Bilgin bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında Öntürk'e bilgi verdi; Öntürk başarı dileğinde bulundu ve ortak çalışmalar değerlendirildi.
Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.
Bilgin, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Öntürk'e bilgi verdi.
Öntürk de Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: AA
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