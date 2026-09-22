Yeşilay, Hazar Gölü çevresinde Dünya Temizlik Günü\'nde atık topladı

Yeşilay, Hazar Gölü çevresinde Dünya Temizlik Günü'nde atık topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Hazar Gölü çevresinde, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Yeşilay ve Let's Do It! Türkiye iş birliğiyle temizlik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte göl çevresindeki atıklar toplanırken doğanın korunması ve temiz çevrenin toplum sağlığı açısından önemi vurgulandı.
Elazığ'da Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.
Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay ve Let's Do It! Türkiye birliğinde 20 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte Hazar Gölü çevresindeki atıklar toplandı.
Çevre bilincinin ve gönüllülük kültürünün güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, doğanın korunması ve temiz çevrenin toplum sağlığı açısından önemi vurgulandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?