Yeşilay'ın 13. Bisiklet Turu Gerçekleşti

Konya ve Afyonkarahisar'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Yeşilay Konya Şubesi'nin önünde bir araya gelen bisikletlilerin şehir turu, Panorama Müzesi'nde sona erdi.

Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, kentin 635 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu ağıyla Türkiye'nin en uzun bisiklet altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Şehirde uluslararası standartlarda hizmet veren Konya Velodromu gibi önemli spor tesislerinin de bulunduğunu kaydeden Küçükbezirci, bu altyapının bisiklet sporunun gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Etkinliğe, çok sayıda bisiklet tutkununun yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da katıldı.

Afyonkarahisar

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi ile Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Zafer Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu, Gazlıgöl Caddesi, Yeşilyol Caddesi ve Kurtuluş Caddesi güzergahını takip ederek yeniden Zafer Meydanı'nda sona erdi.

Yeşilay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştirdikleri bisiklet turunu Afyonkarahisar'da büyük bir heyecanla yaptıklarını söyledi.

Sporun gücüyle gençleri, vatandaşları, halkı bağımlılıktan korumak için tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak bisiklet turu düzenlediklerini belirten Kavas, "Bu yıl diğer yıllardan katılımı farklı olarak gerçekleştirdik. Tüm halkımıza duyurduk." dedi.