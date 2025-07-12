Yeşilay'ın Bölgesel Toplantısı Bilecik'te Gerçekleşti - Son Dakika
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Yeşilay'ın Bölgesel Toplantısı Bilecik'te Gerçekleşti

Yeşilay\'ın Bölgesel Toplantısı Bilecik\'te Gerçekleşti
12.07.2025 14:54
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Bilecik'te düzenlenen toplantıda, Atalar Bölgesi'ndeki şubelerin projeleri ele alındı.

Bilecik'te, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Atalar Bölge 3. İstişare Toplantısı düzenlendi.

İl Özel İdaresi binasındaki İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik'in yanı sıra Atalar Bölgesi'ni oluşturan Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Uşak'ın şube başkanları ile gönüllüleri bir araya geldi.

Cemiyetin söz konusu kentlerdeki faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler de masaya yatırıldı.

Atalar Bölge Koordinatörü Fulya Topçuoğlu Ünal, AA muhabirine, bölgelerine geçen ay Uşak'ın da dahil olmasıyla yollarına daha güçlü devam ettiklerini söyledi.

Yeşilayın 5 Mart 1920'de kurulan, köklü bir cemiyet olduğunu hatırlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Cemiyetimiz, günümüzde artık ülkeleri de aşan bir hal aldı. Sadece Türkiye'de değil dünyada da ses getiren bir kuruluş. Türkiye'deki her bir şubeyle, 115 Yeşilay danışmanlık merkeziyle, büyük bir ağ halinde bağımlılıklarla savaşımız sürüyor çünkü her bir bireyimiz çok kıymetli."

Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu da böylesine bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Cemiyet olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Tekelioğlu, "Birbirimizden destek alarak 'Kendi ilimizde de neler yapabiliriz?' düşüncesiyle faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilay'ın Bölgesel Toplantısı Bilecik'te Gerçekleşti - Son Dakika

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