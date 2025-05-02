Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu gönüllüleri, kadın muhtarları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.
Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu gönüllüleri, il genelinde yaptıkları çalışmalar kapsamında kadın muhtarlara ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretlerde muhtarlar Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendirildi. Mahallelerde yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşerek yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, yaptığı açıklamada, kadınların yaptığı çalışmaları önemsediklerini belirterek, var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Yeşilay Kadın Komisyonu Muhtarları Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?