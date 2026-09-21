Yeşilay Kırklareli Şubesi'nin yeni başkanı açık oylamayla Aydın Kırtıl oldu - Son Dakika
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Yeşilay Kırklareli Şubesi'nin yeni başkanı açık oylamayla Aydın Kırtıl oldu

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Yeşilay Kırklareli Şubesi\'nin yeni başkanı açık oylamayla Aydın Kırtıl oldu
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Yeşilay Kırklareli Şubesi genel kurulunda Aydın Kırtıl, tek listeyle gidilen seçimde açık oylamayla başkanlığa seçildi. Kırtıl, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini sürdüreceğini belirtirken görevi devreden Aslı Karakahya destek verenlere teşekkür etti.

Yeşilay Kırklareli Şubesi Başkanlığına Aydın Kırtıl getirildi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde Kırklareli Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiller'in divan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Denetim kurulu raporunun okunarak ibra edilmesinin ardından tek listeyle gidilen seçimde Aydın Kırtıl, açık oylamayla başkanlığa seçildi.

Kırtıl, yaptığı konuşmada, devraldığı görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını belirterek, bağımlılıkla mücadele kapsamındaki faaliyetleri kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Görevi devreden Aslı Karakahya da uzun yıllar Yeşilay'da görev aldığını dile getirerek, çalışmalarına destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yeşilay Kırklareli Şubesi'nin yeni başkanı açık oylamayla Aydın Kırtıl oldu - Son Dakika
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