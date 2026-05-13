Yeşilay Lideri Dinç: Bağımlılık Gençliği Tehdit Ediyor!
Yeşilay Lideri Dinç: Bağımlılık Gençliği Tehdit Ediyor!

13.05.2026 16:26
Yeşilay Başkanı Dinç, bağımlılığın gençliği kaybetme riski sunduğunu ve mücadele çalışmalarını anlattı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Bu dönem dünyanın yeniden şekillendiği bir dönem ve dünya yeniden şekillenirken karşımızdaki en büyük risk geleceğimizi, gençlerimizi kaybetme riski." dedi.

Dinç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Çankırı'da, Yeşilay Çankırı Şubesi'ni ziyaret etti.

Burada Şube Başkanı İsmail Özcan ve Yönetim Kurulu tarafından karşılanan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 106 yıldan beri insanlığın bağımsızlığı için mücadele ettiklerini söyledi.

Bağımlı bir insanın kendine, memleketine ve çevresine faydalı olma konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Dinç, "Dolayısıyla biz hiçbir insanımız bağımlı olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyetinin 106 yıldan beri bir tane gündemi var. Hiçbir çocuğumuz, gencimiz, hiçbir insanımız bağımlılık pençesine düşmesin, hiçbir anne bağımlılıktan dolayı gözyaşı dökmesin, hiçbir babanın yüreği yanmasın. Çünkü hakikaten bağımlılık bir ateş ve ateş düştüğünde sadece düştüğü yeri yakmıyor, o aileyi yakıyor, o insanı seven herkesi yakıyor, o milleti, memleketi yakıyor." diye konuştu.

Yeşilay olarak dünyada örneği olmayan bir modeli ücretsiz ve gizlilik esaslı Türkiye'nin her şehrinde yürüttüklerinin altını çizen Dinç, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları çok önemsiyoruz, çünkü bu dönem dünyanın yeniden şekillendiği bir dönem ve dünya yeniden şekillenirken karşımızdaki en büyük risk geleceğimizi, gençlerimizi kaybetme riski. Bu risk önceden fiziksel sağlık olarak görünüyordu. Yani toplumlarda sağlık hizmetleri çok gelişmiyordu ve bu sağlık hizmetleri gelişmediğinden dolayı insanlar erken yaşlarda hastalıklar yaşıyorlardı. Bu hastalıklara bağlı çocuk ölümleri, bebek ölümleri söz konusu oluyordu, çok sayıda insan kayboluyordu. Şu anda sağlık olarak çocuk ölümlerini, bebek ölümlerini çok aştığımız, sağlık hizmetinin her yere ulaştığı güzel bir dönemden geçiyoruz. İnsanlık olarak da, ülke olarak da."

Geçmiş dönemlerde eğitime ulaşım, okula ulaşım, iletişim problemleri gibi zorlukların olduğunu ancak bugün en büyük problemin bağımlılık olduğunu dile getiren Dinç, "En büyük problem olarak karşımıza duran bağımlılık problemi var ve bu bağımlılık problemi insanı fiziken, ruhen, sosyal ilişki olarak, iş olarak yıkıyor, hayatına çok boyutlu olarak yıkıcı, çok büyük zararlar veriyor. Dolayısıyla şu anda yapacağımız en önemli çalışma, atacağımız en büyük adım bağımlılıklarla alakalı olması lazım. Bu konuda da en birinci iş bağımlılıkları önlemekle alakalı yapacağımız iş." ifadelerini kullandı.

Yeşilayın kurumlarla yürüttüğü çalışmalara işaret eden Dinç, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı üzerinden, Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı üzerinden, Yaşam Becerileri Programı üzerinden, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmamız üzerinden, münazara yarışmalarımız üzerinden, Sağlıklı Yaşam Ligi üzerinden bütün okullarda 20 milyon öğrencimize dönük çalışmalar yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızla Bağımsızlık Seferberliği kapsamında muhtarlarımızla, eczacılarımızla, öğretmenlerimizle, imamlarımızla, mahalle esnafımızla Yeşilay elçiliği üzerinden her bir insanımıza ulaşmak noktasına çalışma yapıyoruz. Türkiye'nin 188 üniversitesindeki Genç Yeşilaylar üzerinden bağımsız gençlik kültürü oluşturmak noktasında çok yoğun çalışmalarımız var."

Kaynak: AA

