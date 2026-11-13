Yeşilay Mersin heyeti, İl Emniyet Müdürü Aktaş\'a faaliyetlerini anlattı

Yeşilay Mersin heyeti, İl Emniyet Müdürü Aktaş'a faaliyetlerini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Yavuz Akgül ve beraberindeki heyet, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede heyet, Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında Aktaş'a bilgi verdi; Aktaş da Akgül'e çalışmalarında başarı diledi.
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Yavuz Akgül, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Görüşmede Akgül ve beraberindeki heyet, Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında Aktaş'a bilgi verdi.
Aktaş da Akgül'e çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: AA
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