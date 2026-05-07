Yeşilay Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Gerçekleştirildi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay İzmir Şubesi işbirliğinde yürütülen Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi projesi kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Güzelbahçe Gece Pazarı mevkisinde başlayan etkinliğe Güzelbahçe Kaymakamı Mehmet Özel, İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi de katıldı.

"Bağımsız ol, sağlıklı kal" sloganları eşliğinde düzenlenen yürüyüşte, öğrencilerin sağlıklı beslenme, hareket, uyku düzeni ve ekran süresi yönetimi gibi konularda alışkanlık kazanmasına dikkat çekildi.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Ömer Yahşi, "Evlatlarımızın ve yetişkinlerimizin herhangi bir bağımlılığın işgaline veya istilasına uğramaması için Yeşilay ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mücadele veriyoruz. Çünkü kaybedilen bir evlat, kaybedilmiş bir karış toprakla eş değerdir." ifadelerini kullandı.