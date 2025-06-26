Yeşilay Şırnak 17 Bin Kişiye Ulaştı

Yeşilay Şırnak Şubesi, bağımlılıkla mücadele çalışmalarında 4 yılda yaklaşık 17 bin kişiye ulaştı.

Yeşilay Şırnak Şubesi, yaklaşık 1200 gönüllü ile özellikle çocuklar ve gençleri bağımlılıktan uzak tutabilmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile Yeşilay Şırnak Şubesince, kentte 4 yılda 176 okuldaki yaklaşık 8 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine, 4 bin üniversite öğrencisine, 5 bin esnaf ve vatandaşa teknoloji bağımlılığı, alkol, kumar, madde ve tütün bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

"4 yılda 1200 esnafı 'Yeşilay Elçisi' yaptık"

Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın, AA muhabirine, göreve geldikleri günden itibaren muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) anlattıklarını söyledi.

Yeşilay'ın toplumun her kesimine hitap etmeye çalıştığını belirten Çağın, amaçlarının vatandaşlara önleyici eğitimler vermek olduğunu bildirdi.

Çağın, şunları kaydetti:

"Bu program kapsamında kahvehaneler de dahil bireyin olduğu her yerde önleyici eğitimlerimizi verdik. Yeşilay Elçileri Projemiz kapsamında esnafa yönelik eğitimlerimiz oldu. Onları Yeşilay'ın elçisi olmaya davet ediyoruz. 4 yılda 1200 esnafı 'Yeşilay Elçisi' yaptık. Esnaf halkın içinde, Yeşilay'ı ve merkezi aktarma konusunda bizden daha aktif olabiliyorlar. Esnafın gücünden faydalanıyoruz, onların desteğine ihtiyacımız var."

Toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını bildiren Çağın, öğrencilere sağlıklı yaşam, teknoloji, tütün ve sigara bağımlılığı konusunda eğitim verdiklerini anlattı.

Bu anlamda 4 yılda çok sayıda öğrenciye ulaştıklarını belirten Çağın, bundan sonra da insanın olduğu her yerde önleyici eğitimler vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

"Gençlerimizi yönelik çeşitli sosyal aktivitelerimiz oluyor"

Şırnak Üniversitesinde okuyan yaklaşık 4 bin öğrenciye önleyici eğitimler verdiklerini aktaran Çağın, öğrencilere yönelik gezi programları düzenlediklerini, onların sosyalleşmesini sağlamak ve motivasyonlarını artırmak istediklerini bildirdi.

Çağın, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerden biriyiz, bunun avantajını kullanarak daha çok gencimize ulaşmak istiyoruz. Gençlerimize yönelik çeşitli sosyal aktivitelerimiz oluyor. Gençleri sürekli bir aktiviteye bağlayarak onlara boş zaman bırakmamaya çalışıyoruz. 'Boş vakte bağımlılık girer' sloganıyla hareket ediyoruz. Gençleri çeşitli sosyal aktivitelerle buluşturmak için Yeşilay şubemizde ağırlıyoruz. Piknikler düzenleyerek, halı saha maçları yaparak onlarla bir araya geliyoruz."