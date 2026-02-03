Yeşilçam'ın Emektar Oyuncusu Necdet Kökeş Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen yıl sokakta kaldığı için Beyoğlu Belediyesine başvurarak yardım talebinde bulunan Kökeş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in talimatıyla Alyon Otel'e yerleştirilmişti.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sokakta kaldığı için Beyoğlu Belediyesine başvurarak yardım talebinde bulunan Kökeş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in talimatıyla yerleştirildiği Alyon Otel'de konaklıyordu.

Otele yerleştirildikten sonra çektiği bir videoda memnuniyetini dile getiren Kökeş, Başkan Güney'e teşekkür etmişti. Yaklaşık bir yıldır otelde konaklayan usta oyuncu, son bir aydır ise organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Kökeş, 2 Şubat Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Necdet Kökeş için 4 Şubat Çarşamba günü saat 11.30'da İstiklal Caddesi'ndeki Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Kökeş'in cenazesi, Taksim Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.