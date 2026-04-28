Yeşilhat Akademi Buluşmaları'nda iklim krizi masaya yatırıldı

Anadolu Ajansı (AA) Çevre ve Tarım Haberleri Müdürlüğü Yeşilhat ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 'Yeşilhat Akademi Buluşmaları'nda uzmanlar, iklim krizinde geri dönüşü olmayan eşiklere ulaşılıp ulaşılmadığını iklim sistemi, tarım, su ve enerji boyutlarıyla ele aldı. Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler, iklim değişikliğinin tarım, su ve enerji sistemleri üzerindeki etkilerini ve artan risklere karşı alınması gereken önlemleri değerlendirdi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Levent Kurnaz, atmosferdeki karbondioksit oranının 350 ppm eşiğini aştığını ve 430 ppm'ye ulaştığını belirterek, bu seviyenin geri dönüşü zor süreçleri başlattığını söyledi. Kurnaz, kuraklık, don ve aşırı yağışların öngörülemez hale geldiğini ve tarımsal üretim için büyük tehlike oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, sıcak hava dalgalarının etkilerinin hafife alındığını ve Türkiye dahil birçok ülkenin bu konuda yeterli hazırlığı olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'nin yarı kurak Akdeniz iklim bölgesinde yer aldığını ve uzun süreli kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ile aşırı hava olaylarının sıklık ve şiddetinin arttığını belirtti. Türkeş, kuraklığın meteorolojik boyuttan tarımsal ve hidrolojik kuraklığa hızla dönüştüğünü ve bu durumun su kaynakları, tarım ve gıda güvenliği üzerinde ciddi etkileri olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Cem Avcı ise iklim değişikliğinin su ve enerji sistemleri üzerinde baskı yarattığını, Türkiye'nin su stresinden su kıtlığı sınırına doğru ilerlediğini vurguladı. Avcı, yağış rejimlerindeki değişimin hidroelektrik üretimini olumsuz etkilediğini ve iklim değişikliğinin toplumları daha fakirleştireceğini ifade etti.