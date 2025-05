Yeşilhisar'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde dün etkili olan dolu ve yağmur, tarım alanlarına zarar verdi.

Yeşilhisar ilçesinde 2 gün önce başlayan sağanak yağış bugün de etkili oldu. Yağmurun ardından bugün ilçede yer yer dolu etkili oldu. Yağmurun ardından kısa süreli etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar görürken, bazı tarım alanlarında da su birikintileri oluştu. İlçede, özellikle ay çekirdeği, buğday ve arpa tarlalarında zarar oluştu. Bazı tarım işçileri ise aniden bastıran yağış sonrası zor anlar yaşadı. Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar da zarar tespit çalışması yapılmasını isteyerek yetkililerden yardım talep etti.

İlçede çiftçilik yapan Şakir Karagöz, "Burada 300 dönüm arazimiz var. İşliyoruz. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinden dolayı sel afeti bayağı olmuş durumda. 2023 yılında da yine burada bir sel felaketi oldu. Bu tarlamız arpa ekiliydi. Tam biçtireceğimiz zaman aynı bu şekil yine bitti. 30 dönüm ayçiçeği tarlamız tamamen gitmiş durumda. Yani yeni ekilmişti, tohum vesaire hiçbir şey kalmadı. Zaten görünen oyuklardan da belli olduğu üzere borusu ve tohumlar tamamen gitti. Bütün emeğimiz heba oldu. Ayrıca burada diğer çiftçi arkadaşlarımızın da yaklaşık olarak tahmini söylüyorum bin dönüm civarında hasarlı bir bölge var. Bu hasarın bir an önce tespit edilip devletin bize yardım etmesini bekliyoruz. Zaten zor koşullar altında şu an çiftçilik yapıyoruz. Gerek iklim şartları gerekse ekonomik nedenlerden dolayı şu anda çiftçimiz zor durumda bir an evvel devlet gelip de bize elini uzatırsa İnşallah yardımcı olurlar duacı olur İnşallah yardımcı olurlar" dedi.

'DESTEK OLMAYA GELDİK'

Yeşilhisar Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Celal Niğdelioğlu ise "Dünkü gelen sel felaketinden dolayı zarar gören çiftçilerimizin hasarlarını yerinde görüp incelemeye geldik. Daha sonra yarın İlçe tarım müdürlüğümüz ile birlikte gelip buradaki hasarları onlara gösterip hasar tespit tutturmak amacı ile çiftçilerin yanına destek olmaya geldik. Şakir Karagöz çiftimizin tarlasında bayağı büyük bir hasar var. 30 dönüm gibi bir arazi şu anda verim veremez hale gelmiş, arazi taşlarla sopalarla yağmurlama borularıyla dolmuş. Bizler yetkililerimizden bir hasar tespiti yapıp arkadaşlarımıza destek olmaya geldik" diye konuştu.

Öte yandan, ilçede yaşanan sel, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber-Kamera: Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,