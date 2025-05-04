Yeşilhisar'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeşilhisar'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Kayseri'deki Yeşilhisar ilçesinde dolu ve yağmur tarım arazilerine zarar verdi, zarar tespiti bekleniyor.

04.05.2025 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde dün etkili olan dolu ve yağmur, tarım alanlarına zarar verdi.

Yeşilhisar ilçesinde 2 gün önce başlayan sağanak yağış bugün de etkili oldu. Yağmurun ardından bugün ilçede yer yer dolu etkili oldu. Yağmurun ardından kısa süreli etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar görürken, bazı tarım alanlarında da su birikintileri oluştu. İlçede, özellikle ay çekirdeği, buğday ve arpa tarlalarında zarar oluştu. Bazı tarım işçileri ise aniden bastıran yağış sonrası zor anlar yaşadı. Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar da zarar tespit çalışması yapılmasını isteyerek yetkililerden yardım talep etti.

İlçede çiftçilik yapan Şakir Karagöz, "Burada 300 dönüm arazimiz var. İşliyoruz. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinden dolayı sel afeti bayağı olmuş durumda. 2023 yılında da yine burada bir sel felaketi oldu. Bu tarlamız arpa ekiliydi. Tam biçtireceğimiz zaman aynı bu şekil yine bitti. 30 dönüm ayçiçeği tarlamız tamamen gitmiş durumda. Yani yeni ekilmişti, tohum vesaire hiçbir şey kalmadı. Zaten görünen oyuklardan da belli olduğu üzere borusu ve tohumlar tamamen gitti. Bütün emeğimiz heba oldu. Ayrıca burada diğer çiftçi arkadaşlarımızın da yaklaşık olarak tahmini söylüyorum bin dönüm civarında hasarlı bir bölge var. Bu hasarın bir an önce tespit edilip devletin bize yardım etmesini bekliyoruz. Zaten zor koşullar altında şu an çiftçilik yapıyoruz. Gerek iklim şartları gerekse ekonomik nedenlerden dolayı şu anda çiftçimiz zor durumda bir an evvel devlet gelip de bize elini uzatırsa İnşallah yardımcı olurlar duacı olur İnşallah yardımcı olurlar" dedi.

'DESTEK OLMAYA GELDİK'

Yeşilhisar Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Celal Niğdelioğlu ise "Dünkü gelen sel felaketinden dolayı zarar gören çiftçilerimizin hasarlarını yerinde görüp incelemeye geldik. Daha sonra yarın İlçe tarım müdürlüğümüz ile birlikte gelip buradaki hasarları onlara gösterip hasar tespit tutturmak amacı ile çiftçilerin yanına destek olmaya geldik. Şakir Karagöz çiftimizin tarlasında bayağı büyük bir hasar var. 30 dönüm gibi bir arazi şu anda verim veremez hale gelmiş, arazi taşlarla sopalarla yağmurlama borularıyla dolmuş. Bizler yetkililerimizden bir hasar tespiti yapıp arkadaşlarımıza destek olmaya geldik" diye konuştu.

Öte yandan, ilçede yaşanan sel, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber-Kamera: Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Yeşilhisar, Çiftçilik, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilhisar'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:40:21. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilhisar'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.