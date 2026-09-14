Yeşilırmak taşkınından zarar gören üreticilere 30 milyon liralık destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilırmak taşkınından zarar gören üreticilere 30 milyon liralık destek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da mayıs ayında Yeşilırmak'ın taşması üzerine ürünleri zarar gören çiftçilerin hesabına toplam 30 milyon liralık destek aktarıldı.

Amasya'da mayıs ayında Yeşilırmak'ın taşması üzerine ürünleri zarar gören çiftçilerin hesabına toplam 30 milyon liralık destek aktarıldı.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayının 14'ü ve 15'inde yaşanan afet sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışmalarını tamamlayarak elde edilen raporlar Tarım ve Orman Bakanlığına sunuldu.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, Amasya'daki ve Taşova ilçesindeki açık ve kapalı alanlarda üretim yapan üreticilerin zararlarının karşılanmasına yönelik olarak 30 milyon liralık kaynak tahsis edildi.

Söz konusu desteğin ödeme süreci 14 Eylül 2026 tarihi itibariyle tamamlanarak, toplam 606 çiftçinin hesaplarına 30 milyon liralık kaynak aktarıldı.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilırmak taşkınından zarar gören üreticilere 30 milyon liralık destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

17:41
Kenan Yıldız’ın son görüntüsü korkuttu
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
17:34
175 başsavcılığa kritik talimat Artık göz açtırılmayacak
175 başsavcılığa kritik talimat! Artık göz açtırılmayacak
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
16:24
Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 18:01:33. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilırmak taşkınından zarar gören üreticilere 30 milyon liralık destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement