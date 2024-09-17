Yeşilkent Kavşağı ve Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Açılıyor

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Yeşilkent Kavşağı ve Şehir Hastanesi bağlantı yolunun açılış zamanı belli oldu

SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da yapımı devam eden Yeşilkent Kavşağı'nın Kasım ayında, Şehir Hastanesi bağlantı yolunun da yıl sonuna kadar açılacağını söyledi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, inşaatları devam eden Yeşilkent Kavşağı ve Samsun Şehir Hastanesi bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Yeşilkent Kavşağı işinin önemli imalatlarının bittiğini söyleyebilirim. Kasım ayı içerisinde Yeşilkent Kavşağı'nı tamamlayacağız. Direksiyonel kavşak dediğiniz yani sürücünün belli hız sınırları içerisinde rahatlıkla kullanabileceği, sinyalizasyonun olmayacağı, durma kalkma ihtiyacının olmayacağı, doğu-batı, kuzey-güney yönünde ve civarındaki bütün yerleşimleri hizmet edecek olan çok kıymetli bir kavşağı inşallah Kasım ayı içerisinde hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Şehir Hastanesi bağlantı yolu

Bakan Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi bağlantı yoluyla ilgili de şunları söyledi:

"Toplam 5,3 kilometrelik bir tam ring oluşturacak yoldan bahsediyoruz. Samsun halihazırdaki çevre yolundan başlayarak Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak, oradan da tekrar çevre yoluna bağlanacak bir proje yaptık. İlk etapta hastanenin açılmasıyla beraber hizmet edecek olan asfaltının da belli bir aşamaya getirdiğimiz yaklaşık 2,2 kilometrelik kesimini bu senenin sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. Zaten burası birinci etap, hastanenin ihtiyacını görecektir. Hastanenin açılmasıyla beraber diğer 3 kilometrelik kesimini de bitirerek Samsun'un hizmetine sunmuş olacağız. Bu sadece bir hastane yolu değil, bu bölgenin ulaşımını da rahatlatacak bir yoldur."

İncelemelere ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen katıldı.