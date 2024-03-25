Yeşilköy açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

Yeşilköy açıklarında arızalanan, içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, halk kütüphaneleri sayısının 1298 olduğunu, kullanıcı sayısının da 33 milyonu aştığını bildirdi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 28 olayda 37 şüpheliye işlem yapıldı. 8 şüpheli şahıs mahkemece tutuklanırken, farklı miktar ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 375,63 gram metamfetamin, 157,95 gram esrar, 85 adet sentetik hap, 51,96 gram kokain, 49 adet fişek, 32,81 gram bonzai, 15 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, Galatasaray Futbol A Takımı'nı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret ederek, şampiyonluk yolunda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Galatasaray'ın partneri Socios.com uygulaması üzerinden seçilen şanslı taraftarlar, Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ı Florya'da yalnız bırakmadı. Taraftarlar, futbolcularla bir araya gelerek sohbet etme ve formalarını imzalatma fırsatı yakaladı. Antrenmanı birlikte izleyen taraftarlar, şampiyonluk tezahüratlarıyla takıma destek verdi.
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçedeki özel bir restoranda düzenlenen iftar programında engelli bireylerle bir araya geldi. Kaymakam Soylu, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hayatın her alanında görev aldığını ve topluma katılma noktasında önemli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve engelli vatandaşlar ile aileleri de katıldı.
Adıyaman'da, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı. İ.A'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda kaçakçılık suçundan hapis cezası olduğu tespit edildi. İşlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 32.226'ya yükseldiğini açıkladı.
Kars ve Ardahan illerinde günlerdir süren kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kars'ta hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. Demiryolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Akyaka ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü ve ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı. Ardahan'da da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor, şehir merkezinde buzlanma oluştu ve Göle ilçesi dronla görüntülendi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Abdal Meydanı'nda gerçekleştirdiği sahur programında Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, izdihamın yaşandığı meydanı 'Bozbey gelecek Bursa gülecek' sloganıyla inletti.
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