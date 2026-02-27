Yeşiller Partisi, Gorston and Denton'da Tarihi Zafer Kazandı

İngiltere'deki Gorton and Denton seçim bölgesinde yapılan milletvekili ara seçimini İngiltere-Galler Yeşiller Partisi adayı Hannah Spencer kazanırken, iktidardaki İşçi Partisi 1931'den beri kazandığı sandalyesini ilk kez kaybetti.

Seçmenlerine gönderdiği küfürlü mesajlar, siyahi milletvekillerine yönelik ifadeler ve kadın milletvekillerine yönelik cinsiyetçi sosyal medya paylaşımları nedeniyle ocak ayında istifa eden İşçi Partisi Gorton and Denton milletvekili Andrew Gwynne'in sandalyesine oturacak isim için bölgede dün yapılan ara seçimin sonuçları belli oldu.

Sonuçlara göre 2024'teki genel seçimde yüzde 13 oy alan Yeşiller Partisi'nin adayı Spencer, oy oranını yüzde 40,7'ye çıkararak bölgenin yeni milletvekili oldu.

Spencer'ı, oyunu yüzde 14'ten yüzde 28'e çıkaran aşırı sağcı Reform UK Partisi adayı ile İşçi Partisi takip etti.

1931'den bu yana Gordon and Denton bölgesinde seçim kaybetmeyen İşçi Partisi'nin oyu, 2024'te yüzde 50'yken dünkü seçimde yüzde 25'e düştü.

Yeşiller Partisi'nin ilk ara seçim galibiyeti ve ülkenin kuzeyinden çıkardığı ilk milletvekili olan Spencer, ilk açıklamasında "Görmezden gelinenleri savunacağım." dedi.

Spencer, mesleğinin tesisatçılık olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Tüm bu yoğunluk sırasında iki hafta önce de sıvacı oldum. Kaos anında ve baskı altında da olsam görevimi yaparım. Bu seçim bölgesinde yaşayan insanlardan farklı biri değilim. Çok çalışıyorum. Hepimiz böyle yapıyoruz. Son yıllarda bir şey değişene kadar çok çalışmak size bir şey kazandırırdı. Ev alırdınız, güzel bir hayat yaşardınız ve tatile giderdiniz. Şimdi çok çalışmak size ne kazandırıyor? Çok çalışan insanlar masaya yemek koyamıyor, çocukların okul kıyafetini alamıyor, evini ısıtamıyor, birikim yapamıyor, tatile gitmeyi hayal dahi edemiyor."

Çalışanların başkalarını zengin etmek için çalıştığını kaydeden Spencer, "Binlerce seçmen, hayal kırıklığına uğratılmaktan, tepeden bakılmaktan, başkalarını zengin etmek için çok çalışmaktan bıktığını söylüyor." dedi.

Bölgedeki yoğun Müslüman ve yabancı nüfusa karşı söylemlere de tepki gösteren Spencer, "Toplumumuzdaki grupları yaşanan her problemde günah keçisi ilan eden siyasilere ve ayrıştırıcı figürlere tepki göstermeden bu zaferi kabul edemem. Müslüman dostlarım ve komşularım, tıpkı benim gibi birer insandır." ifadelerini kullandı.

Bu zaferle Yeşiller Partisi İngiltere Parlamentosundaki milletvekili sayısın 3'e çıkarırken İşçi Partisi ve Reform UK'den sonuçlara ilişkin açıklamalar geldi.

İşçi Partili, eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, sonuçların İşçi Partisi için bir uyarı olması gerektiğini belirtti.

Rayner, "Seçmenler bizim vaat ettiğimiz değişimi istiyor ve oyunu ona göre kullanıyor. Bu sistemi düzeltmek ve değişimi gerçekleştirmek istiyorsak daha cesur olmalıyız. İşçi Partisi ajandası, halkı birinci sıraya koymalı. Hareketimizin içindeki herkes, bu sabahtan itibaren kendisini yeniden bu yola koymalı." dedi.

Aşırı sağcı Reform UK lideri Nigel Farage ise seçimde çok sayıda usulsüzlük yapıldığını, bunların başında bir kişinin bir aile adına oy kullandığı örneklerin geldiğini kaydetti.

Reform UK'in Gorton and Denton adayı Matt Goodwin ise, "Ülkemizi kaybediyoruz. Tehlikeli bir Müslüman mezhepçiliği ile karşı karşıyayız. İngiltere'yi kurtarmak için sadece bir genel seçim hakkımız kaldı." dedi.