Yeşiller Partisi Lideri Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşiller Partisi Lideri Gözaltına Alındı

30.06.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da, Filistin'e destek gösterisinde Yeşiller Partisi lideri Aimen Horch gözaltına alındı.

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Yeşiller Partisi (Groen) lideri Aimen Horch, Anvers kentinde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Anvers Belediye binasına İsrail bayrağının asılmasını protesto etmek amacıyla her pazartesi akşamı bina önünde protesto gösterisi düzenleniyor.

Yeşiller Partisi lideri Horch, dünkü gösterilerde idari amaçla gözaltına alındı.

Horch, gözaltındaki 12 kişiyle birlikte yerel saatle 01.00 sıralarında serbest bırakıldı.

Anvers Belediyesi önünde gösteri yapılmasına genel olarak izin verilmezken, polis Grote Markt Meydanı'ndaki bazı göstericileri belediye binasından uzaklaştırdı.

Belediye meclisi toplantısı sırasında konuşan Anvers Belediye Başkanı Els Van Doesburg, "Kurallar herkes için geçerlidir." ifadesini kullanarak, polise yönelik provokasyonlara müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Belçika kamu yayıncısı VRT'ye konuşan Horch ise gösterinin barışçıl olduğunu belirterek, belediyenin eylemin izinsiz olduğu yönündeki değerlendirmesini reddetti.

Horch, protestoların daha önce de aynı noktada sorunsuz şekilde yapıldığını savunarak, kamu düzeninin bozulduğu iddialarını kabul etmedi. Polise direndiği veya polise tükürdüğü yönündeki suçlamaları da reddeden Horch, gözaltı sırasında sakin kaldığını ve polisle işbirliği yaptığını söyledi.

Anvers Belediye binasına İsrail bayrağının asılması kent siyasetinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Koalisyon ortağı Vooruit Partisi'nin bayrağın kaldırılmasını desteklemesine rağmen, Yeni Flaman İttifakı (N-VA) ile muhalefetteki Vlaams Belang'ın mevcut bayrak protokolünü koruma yönünde oy kullanması sonucu İsrail bayrağının belediye binasında kalmasına karar verildi.

Yeşiller Partisi ile sol görüşlü PVDA ise İsrail bayrağının belediye binasından kaldırılması çağrısını yineliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Filistin, Belçika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşiller Partisi Lideri Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:20:15. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşiller Partisi Lideri Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.