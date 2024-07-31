Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd: "Salda Gölü'nde Geçen Seneyle Bu Sene Arasında 1,5 Metrelik Çekilme Söz Konusu"

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

(BURDUR) - Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Salda Gölü'nde yaşanan su çekilmesine dikkat çekerek, " "Burada da yaklaşık geçen seneyle bu sene arasında 1,5 metrelik bir gölde çekilme söz konusu. Bu sene kayak merkezimize sadece bir defa kar yağdı. Kayak sezonunu bile açamadık. Sondaj sularına, yeraltı sularına çok yüklenildiği için Salda Gölü'nde de bir irtifa kaybına yol açıyor. Gölümüzün geleceği açısından su rejiminin, tarımsal ekim rejiminin bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa Salda Gölü'müzde de çekilme çok hızlanacak" dedi.

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü'nün son durumu hakkında ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Gölde geçen yıla göre bu yıl 1,5 metrelik çekilme yaşandığını belirten Kurd, son günlerde tartışma konusu olan gölün etrafındaki asfalt ve kazılar hakkında şunları söyledi:

"Salda Gölü etrafındaki yol zaten mevcut stabilize bir yol vardı burada. Yaklaşık 30-40 yıldır mevcut olan bir yol. Geçen sene İl Özel İdaremiz tarafından Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın da izniyle bu yolda bir düzeltme yapıldı. Stabilize yolda bir iyileştirme yapıldı. Şu anda yolu belli bir kısmına kadar yapıldı. Diğerinin de planlaması devam ediyor. İl Özel İdaresi ile yapılmış bir yol."

"Geçen seneye göre ziyaretçi sayısında bir azalma hissediyoruz"

Kurd, şöyle devam etti:

"Salda Gölü Türkiye'mizin göz bebeği, dünyanın nazar boncuğu diyoruz biz. Eşsiz bir güzelliğe sahip. Türkiye'nin en derin ikinci gölü. Bu anlamda Mars toprak yapısına benzeyen özelliğiyle de dünyada iki önemli yerden birisi Salda Gölü ve toprakları. Birisi Kanada'da diğeri de Türkiye'de Salda Gölü'nde Mars'taki toprak yapısına benzer özelliğiyle gerçekten ayrıcalıklı bir konuma sahip. Tabi bu anlamda NASA'nın dikkatini çekmiş, üniversitelerin dikkatini çekmiş bir bölge. Bilim merkezi kuruluyor karşıda Maldivler bölgesinde. NASA arada araştırmalara geliyor burada. Tabi bu bilimsel yönünün yanında toprak yapısı da oksijen ürettiği için belki de dünyanın oluşumunun sırlarını da içeriyor. Tabi bu meraktan dolayı da çok yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahip burası. Yılda 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği bir yer. Tabi insanlar merak ediyor, göle girmek istiyor, göle yürümek istiyor. Tabi bununla beraber bir koruma ihtiyacı da oluşuyor. Çünkü bu göl çok kıymetli bir göl. Bizlere miras değil aslında emanet gelecek kuşaklardan. Biz de bu gelecek kuşaklara ulaştırabilmek için bu emaneti koruyarak ve turizmin de bölge insanı tarafından faydalanılması amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda 10 gün önce bir sıcak hava balonu turizmi başladı burada. Lansman uçuşlarıyla beraber. Burada iki hafta sonra düzenli bir sıcak hava balonu uçuşları başlayacak ve turizm başka bir yola evrilecek Salda Gölü'nde. Bununla beraber tabi ilçedeki insanlarımızın turizmden aldığı payın artmasını bekliyoruz. Tesisleşmenin artmasını bekliyoruz. İşsizliğin bekliyoruz. Çünkü bölgede çok büyük bir işsizlik var ve göçe neden oluyor bu işsizlik. O yüzden de bu turizm potansiyelinin ilçeye olumlu katkı yapmasını bekliyoruz bu konuda.

Geçen seneye göre ziyaretçi sayısında bir azalma hissediyoruz. Bu biraz da hayat pahalılığın etkisinde olduğunu düşünüyoruz. Yeşilova yazlık bir memleket. Yazın ziyaretçi nüfusumuz çok yoğun oluyor ama bu seneki sanırım hayat pahalılığından dolayı ziyaretçilerimizin sayısını da azalma görüyoruz. Bir de konaklamalı turist sayımızın çok yükselmediğini görüyoruz. Sadece işte ziyaret ediliyor, fotoğraf çekiliyor ve programlarına devam ediyorlar. Biz istiyoruz ki konaklama olsun. İlçemizi rahat gezsin insanlarımız. Bu güzellikleri daha rahat görsünler. ve ilçe ekonomisine de katkısı olsun.

Salda Gölü'yle ilgili en son dediğim gibi bir balon projesi sıcak hava balon projesi gündemde. Bu da Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan izinlerle bugüne geldi. Buradaki turizmin yönünü değiştirebilecek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Dediğim gibi koruyarak ve turizmi geliştirerek götürmeye çalışıyoruz. Şu andaki gündemdeki en önemli proje sıcak hava balonu projesi.

"Yeşilova'daki sezonun bitiminde göl çevresinde oluşan atıkları toplayacağımız bir kampanya oluşturacağız"

Salda Gölü'ndeki bu yoğun insan trafiğinden tabii ki bir insani atıklar oluşuyor. Özellikle geçmiş dönemlerde yapılan bir arıtma tesisimiz mevcut ilçe çıkışında. Göl çevresindeki insan organik atıklarını, kanalizasyonu arıtma tesisine gönderiyoruz. Göle o anlamda bir zararı yok. Yönetiliyor bu atıklar. Ama şöyle bir şey de var; ilçemizin kanalizasyon yapısı çok eski olduğu için bizim tedirginliğimiz aslında ilçedeki kanalizasyon yapısının yenilenmesinin gerektiği ve bu kaçakların göle ulaşmasının engellenmesi gerektiği. Bu konuda da biz Çevre Şehircilik Bakanlığı'mıza projelerimizi yaptık. Götüreceğiz. Hatta biz Çevre Şehircilik Bakanı'mızdan randevu da talep ettik bu konuda. Salda Gölü'nün dediğim gibi bir sonraki kuşaklara emanetimiz olarak sağlıklı bir şekilde ulaştırılması bakımından. Altyapısını yenilediğimiz zaman ilçemizin Salda Gölü'yle ilgili hiçbir sıkıntı kalmayacak. Artı ziyaretçilerin attığı çöplerle ilgili de dün kaymakam hanım ziyaret ettiğimde Yeşilova'daki sezonun bitiminde göl çevresinde oluşan atıkları bir kampanyayla hem derneğimizle, Salda Gölü Koruma Derneğimizle, kaymakamlığımız ve belediyemizle beraber burada bir temizleme kampanyası oluşturacağız. ve bir sonraki turizm sezonuna da tertemiz bir şekilde ulaştıracağız.

"1,5 metrelik bir gölde çekilme söz konusu"

Salda Gölü'nü bekleyen en büyük tehlikelerden birisi de kuraklık. Bölgesel bir kuraklık yaşıyoruz. Aslında küresel bir sıkıntı haline gelmeye başladı iklim krizi. Bölgemizde de Salda Gölü'nü ve göller bölgesine çok etkileyen bir durum bu. Burada da yaklaşık geçen seneyle bu sene arasında 1,5 metrelik bir gölde çekilme söz konusu. Karşıda bizim kayak merkezimiz var. Bu sene kayak merkezimize sadece bir defa kar yağdı. Kayak sezonunu bile açamadık. Kar yağmaması, yağışların olmaması nedeniyle İnsanlarımız tabi tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bu anlamda da sondaj sularına, yeraltı sularına çok yüklenildiği için Salda Gölü'nde de bir irtifa kaybına yol açıyor. Bu anlamda gölümüzün geleceği açısından su rejiminin tarımsal ekim rejiminin bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa Salda Gölü'müzde de çekilme çok hızlanacak. Elbette ki su hacmimiz çok fazla. Ama tedbir almazsak orta vadede ve uzun vadede göl kuruması veya göl çekilmesi bakımından büyük sıkıntılar yaşanabilir. Bölge dediğim gibi büyükbaş hayvancılık çok fazla. Büyükbaş hayvancılık yapanların tabii su ihtiyacı çok fazla oluyor. ve beslenmesi açısından da yem bitkisi, özellikle çok su çeken, mısır gibi bitkilerin yonca gibi bitkilerin ekimi çok fazla burada. Tabii kuraklık da olunca onların büyümesi gerekiyor ki o insanlarımız para kazansın. Yağış olmayınca sondaj sularına başvuruyorlar. Sondaj suları da yoğun miktarda yer altı suyunu çektiği için gölümüzü besleyen bu ana alt tabaka suları çekiyor maalesef. O yüzden de gölün beslenmesi azalıyor. ve çekilme meydana geliyor."