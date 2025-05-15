Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Kavak Köyü'nde Musa Uysal'a ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar oluştu.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Yeşilova'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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