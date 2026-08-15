Yeşilova'da Kaza: 4 Yaralı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı, sağlık ekipleri sevk edildi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Emre A. (26) idaresindeki 20 ZE 661 plakalı otomobil, Salda köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Özay A. (56), Ercan A, Muhammed N.K. (18) ve Ayfer A. (52) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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