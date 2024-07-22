Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, vatandaşlarla buluştu

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Dilek Mahallesi'nde yapılan yol açma ve genişletme çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Geçit, ilçenin gelişimi için yapılan yatırımları ve projeleri desteklerini eksik etmeyen muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

22.07.2024 13:43
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Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Dilek Mahallesi'nin muhtelif bölgelerinde sürdürülen yol açma ve genişletme çalışmalarını inceleyen Başkan Geçit, mahalle sakinleriyle buluştu.

İlçeyi el birliğiyle ayağa kaldıracaklarını belirten Geçit, Yeşilyurt'un kimliğine, ruhuna ve tarihsel geçmişine değer katacak yatırımları teker teker gerçeğe dönüştüreceklerini ifade etti.

Dilek Mahallesi'nin tüm güzelliklerini ön plana çıkartacak yatırımlara ağırlık verdiklerini bildiren Geçit, şunları kaydetti:

"Depremden sonra ilçemizi daha güzel, daha modern ve daha yaşanabilir bir kent hüviyetine ulaştırmak amacıyla ekibimizle sahadayız ve çalışıyoruz. Buraya yapılacak yeni projeler ve yatırımları hep birlikte, dayanışma içerisinde gerçeğe dönüştüreceğiz. Bizleri her zaman olduğu gibi yine samimi bir ortamda misafir ederek desteklerini eksik etmeyen muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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