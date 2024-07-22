Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, vatandaşlarla buluştu

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Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Dilek Mahallesi'nin muhtelif bölgelerinde sürdürülen yol açma ve genişletme çalışmalarını inceleyen Başkan Geçit, mahalle sakinleriyle buluştu.

İlçeyi el birliğiyle ayağa kaldıracaklarını belirten Geçit, Yeşilyurt'un kimliğine, ruhuna ve tarihsel geçmişine değer katacak yatırımları teker teker gerçeğe dönüştüreceklerini ifade etti.

Dilek Mahallesi'nin tüm güzelliklerini ön plana çıkartacak yatırımlara ağırlık verdiklerini bildiren Geçit, şunları kaydetti:

"Depremden sonra ilçemizi daha güzel, daha modern ve daha yaşanabilir bir kent hüviyetine ulaştırmak amacıyla ekibimizle sahadayız ve çalışıyoruz. Buraya yapılacak yeni projeler ve yatırımları hep birlikte, dayanışma içerisinde gerçeğe dönüştüreceğiz. Bizleri her zaman olduğu gibi yine samimi bir ortamda misafir ederek desteklerini eksik etmeyen muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum."