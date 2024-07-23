Yeşilyurt Belediyesi, konteyner kentte aşure etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi, konteyner kentte aşure etkinliği düzenledi

Yeşilyurt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla konteyner kentte aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı İlhan Geçit, etkinlikte toplumsal dayanışma ve paylaşma ruhuna katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti. Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ise aşurenin kültürün, geleneklerin ve birliğin sembolü olduğunu vurguladı.

23.07.2024 12:11
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Yeşilyurt Belediyesi, konteyner kentte aşure etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki etkinlikte, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını belirterek, toplumsal dayanışma ve paylaşma ruhuna katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Birlik ve beraberliğin önemini aktaran Geçit, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve nice mazlum ve mahzun coğrafyalarda yaşanan sıkıntılar? Kerbela'da?yaşanan?zulmün yankısını taşımaktadır.?Yaşanan bu acı olaylar karşısında anlıyoruz ki birlik ve beraberlik içerisinde?zulme karşı?direnmek çok önemlidir. Halk arasında paylaşmanın simgesi haline gelen aşure günü, birlik ve beraberliği perçinleyerek, paylaşmanın, komşuluk ilişkilerinin ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini bizlere hatırlatmaktadır. Bu mübarek günü birlik ve beraberlik ruhuyla kutluyor, geleneklerimizi yaşatmak için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz."

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak da aşurenin, kültürün, geleneklerin ve birliğin sembolü olduğunu belirterek, konteyner kentte bu manevi atmosferi hep birlikte yaşadıklarını kaydetti.

Etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediyesi, konteyner kentte aşure etkinliği düzenledi - Son Dakika

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