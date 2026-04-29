Yeşilyurt Belediyesi'nden 'Duyulmayan Çocuk, Yorgun Anne-Baba' Konferansı

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün 'Aile Saadetleri' konferansları kapsamında düzenlediği 'Duyulmayan Çocuk, Yorgun Anne-Baba ve Kaybolan İletişim' konulu konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konferansta konuşan Klinik Psikolog Beyhan Budak, çocukların sadece fiziksel değil, duygusal ihtiyaçlarının da doğru anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, güçlü bir toplum inşa etmenin yolunun sağlıklı aile yapısından geçtiğini belirtti. Son dönemde okullarda yaşanan üzücü olaylara değinen Başkan Geçit, çocukların duygusal dünyalarıyla ilgilenilmesi gerektiğini ifade etti.

Klinik Psikolog Beyhan Budak ise aile içi iletişimin önemi, çocukların duygusal gelişimi ve ebeveyn tutumları hakkında bilgiler paylaştı. Günümüzde en önemli sorunlardan birinin 'duyulmayan çocuklar' olduğunu belirten Budak, ebeveynlerin çocuklarını dinlemesi ve empati kurmasının önemine dikkat çekti.