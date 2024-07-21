Yeşilyurt'ta baraj göletine düşen genç hastanede tedavi altına alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde baraj göletine düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede tedavi altına alındı.
Serinlemek için ayaklarını Beylerderesi Baraj Göleti'ne sokan Kenan Ak, dengesini kaybederek düştü.
Ak, kısa süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Ak, baygın halde bulunarak sudan çıkarıldı.
Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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