Yeşilyurt\'ta Ramazan Etkinliği

Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri ramazan etkinliği düzenledi.

Okulun Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ramazan ayının maneviyatı ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldıktan sonra öğrenciler tarafından şiirler ve beyitler okundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan skeçler sahnelendi, okul korosu tarafından ilahiler söylendi.

Veda Hutbesi'ni en güzel okuyan öğrenciye ödülü Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural tarafından verildi.