Yeter Anne'nin Sonsuz Sevgisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeter Anne'nin Sonsuz Sevgisi

Yeter Anne\'nin Sonsuz Sevgisi
10.05.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeter Kandemir, engelli kızı Fatma'ya 36 yıldır bebek gibi bakıyor, anneliğin zorluklarını yaşıyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Yeter Kandemir (54), geçindiği havalenin ardından engelli kalan kızı Fatma'ya (36) bebek gibi bakıyor.

Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan Yeter Kandemir'in 7 çocuğundan Fatma, doğumdan kısa süre sonra havale geçirerek engelli kaldı. Yatağa bağımlı olan ve konuşamayan Fatma'ya 36 yıldır annesi Yeter Kandemir bakıyor. 7 yıl önce eşini de kaybeden Yeter Kandemir, bebek gibi baktığı kızına ilk günden beri aynı şefkati gösterdiğini söyledi.

'BANA BİR ŞEY OLURSA KIZIMA KİM BAKACAK'

Yaşadığı zorluklara rağmen anneliğin çok iyi bir duygu olduğunu kaydeden Yeter Kandemir, "Bebeğim doğduğunda havale geçirdiği için engelli kaldı. Bu durumun sonradan farkına vardık. Eşimi kaybettikten sonra yüküm biraz daha arttı ama annelik duygusu bambaşka. Kızım engelli olduğu için tek başına bırakamıyorum, güvenip başkasına emanet ederek bir yere gidemiyorum. Adeta bir bebek gibi. Konuşamıyor, kalkamıyor, ihtiyaçlarını gideremiyor. Başımı yastığa koyduğumda, 'Bana bir şey olursa kızıma kim bakacak?' diye düşünüyorum. En büyük endişem bu. Kim bakarsa baksın, annesi gibi kimse bakamaz. Annelik çok kutsal" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeter Anne'nin Sonsuz Sevgisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
08:51
Pavyonda servet saçtı Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 10:17:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Yeter Anne'nin Sonsuz Sevgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.