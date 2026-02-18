Yeter Gültekin'e Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeter Gültekin'e Başsağlığı Mesajı

18.02.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Yeter Gültekin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sivas Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren halk ozanı Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakırhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sivas Madımak Katliamı'nda yitirdiğimiz; Alevi toplumunun, Kürt halkının ve Türkiye'nin unutulmaz halk ozanı Hasret Gültekin'in kıymetli eşi Yeter Gültekin'in, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle Hakk'a yürüdüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Yeter Gültekin, 33 yıl boyunca yalnızca bir eşin yasını tutmadı; Hasret'in emanetine onurla sahip çıktı ve adalet arayışından bir an olsun vazgeçmedi."

Hasret'in yokluğunda onun mirasını; eğilmeyen duruşu, sarsılmaz cesareti ve inancıyla korudu. Kişisel acısını toplumsal hafızaya, yasını ise bitmek bilmeyen bir adalet talebine dönüştürdü. Başta oğlu Roni olmak üzere, tüm ailesine, sevenlerine ve bu onurlu mücadelenin paydaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun, ışıklar içinde uyusun."

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeter Gültekin'e Başsağlığı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG’den muhteşem geri dönüş İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG'den muhteşem geri dönüş
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Aksaray’da bir evde 2’si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 22:23:08. #7.11#
SON DAKİKA: Yeter Gültekin'e Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.