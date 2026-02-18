Yeter Gültekin'e Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sivas Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren halk ozanı Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakırhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sivas Madımak Katliamı'nda yitirdiğimiz; Alevi toplumunun, Kürt halkının ve Türkiye'nin unutulmaz halk ozanı Hasret Gültekin'in kıymetli eşi Yeter Gültekin'in, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle Hakk'a yürüdüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Yeter Gültekin, 33 yıl boyunca yalnızca bir eşin yasını tutmadı; Hasret'in emanetine onurla sahip çıktı ve adalet arayışından bir an olsun vazgeçmedi."

Hasret'in yokluğunda onun mirasını; eğilmeyen duruşu, sarsılmaz cesareti ve inancıyla korudu. Kişisel acısını toplumsal hafızaya, yasını ise bitmek bilmeyen bir adalet talebine dönüştürdü. Başta oğlu Roni olmak üzere, tüm ailesine, sevenlerine ve bu onurlu mücadelenin paydaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun, ışıklar içinde uyusun."