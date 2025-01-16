Yetimoğlu\'ndan \'Yılın Kareleri\' Oylaması

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Kilis Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Başkanı Reşit Yetimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yetimoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt", fotoğrafını seçen Yetimoğlu, "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın, "Armut piş" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli gece" fotoğrafına oy veren Yetimoğlu "Spor" kategorisinde ise tercihini Hakan Akgün'ün "Kartallar" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Yetimoğlu, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.