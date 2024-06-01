YetimSev Vakfı, Afyonkarahisar\'da Piknik Organizasyonu Gerçekleştirdi

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Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından piknik organizasyonu gerçekleştiridi.

Devlet Parkı'ndaki programda, pikniğe katılan ailelere, yemek ikramı yapıldı, çocuklar için müzikli gösteriler düzenlendi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, gazetecilere, amaçlarının Afyonkarahisar'daki bütün yetim ve öksüz çocukların ellerinden tutabilmek olduğunu söyledi.

Pikniğe yaklaşık 400 çocuğun katıldığını aktaran Ülkü, "Vakıf olarak bunun onur ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da daha büyük aktiviteler gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.