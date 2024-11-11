Yetkili Servislere Dikkat!

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(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, yurttaşlara başvurdukları servislerin "yetkili servis" olduğundan emin olmaları uyarısında bulunarak, http://servis.gov.tr web sitesinden ya da Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan kontrol edebileceklerini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Sahte servislere dikkat! Doğru hizmeti alabilmek için başvurduğunuz servisin yetkili servis olduğundan emin olun. http://servis.gov.tr web sitemizden yetkili servisinizin doğruluğunu kontrol edebilir ya da Alo 175 Tüketici Danışma Hattını arayabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.