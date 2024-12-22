Yetkisiz Çakar Kullanan 11 Bin 591 Sürücüye İşlem Yapıldı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında yetkisiz 'çakar' kullanan 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl 19 Aralık'a kadar yapılan 'çakar' denetimlerinde 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldığını belirtti. '7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la birlikte yetkisiz çakar kullananlara uygulanan cezaların artırıldığını hatırlatan Yerlikaya, "Cezalardaki artış sonrası, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle yapılan işlem sayısı bir yıl önceki aynı döneme göre (30 Kasım-19 Aralık 2023 ile 30 Kasım-19 Aralık 2024 karşılaştırıldığında) yüzde 67 oranında azaldı" dedi.

USULSÜZ ÇAKAR KULLANANLARA YENİ CEZALAR

Ayrıca, yeni yasa ile birlikte uygulanacak cezaları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Yeni yasa ile birlikte; çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süre ile trafikten men edilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süre ile trafikten menedilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek" ifadelerini kullandı.

449 BİN 734 ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında 12-19 Aralık tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlere de yer verdi. Yerlikaya, söz konusu tarihler arasında 2 milyon 764 bin 210 aracın denetlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hız ihlalinde bulunan 110 bin 333, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 449 bin 734 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."