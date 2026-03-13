YHT Hattı 17 Yaşında - Son Dakika
YHT Hattı 17 Yaşında

13.03.2026 14:36
Eskişehir, Ankara-Eskişehir YHT hattının 17. yılını kutluyor; 21 milyondan fazla yolcu taşındı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının hizmete girmesinin 17'nci yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Albayrak, mesajında, Türkiye'nin yüksek hızlı tren konforuyla tanışan ilk şehirlerinden biri olan Eskişehir'in, ulaşımda önemli projeyle 17 yıl önce buluştuğunu belirtti.

Ankara-Eskişehir YHT hattının yalnızca ulaşım projesi olmadığını ifade eden Albayrak, "Ankara-Eskişehir YHT hattımız bugün 17 yaşında. Türkiye'nin bu konforla tanışan ilk şehri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü Eskişehir, her zaman ilklerin şehridir." ifadelerini kullandı.

Albayrak, hattın hizmete girdiği günden bu yana 21 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdiğini belirterek, YHT'nin şehirler arasındaki mesafeleri kısaltarak ulaşımda önemli kolaylık sağladığını vurguladı.

Ulaşım yatırımlarına önem verdiklerini kaydeden Albayrak, "Başkent ile Eskişehir arasındaki mesafeleri yalnızca demir raylarla değil, kurduğumuz gönül köprüleriyle de kısalttık. Eskişehir'e değer, Türkiye'ye hız kattık. Şehrimizi daha ileriye taşıyacak projelerle hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

