Yibin'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Yibin'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem

10.07.2026 11:45
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Sichuan'da Yibin'in Gaoxian ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi, barınma alanları kuruldu.

YİBİN, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Gaoxian ilçesinde depremden etkilenenler için kurulan geçici barınma alanı, 9 Temmuz 2026.

Çin Deprem Ağları Merkezi çarşamba günü Beijing saatiyle 10: 08'de Yibin kentine bağlı Gaoxian ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel yetkililer, depremden etkilenen insanların güvenli bir şekilde yeniden yerleştirilmesini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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