Yibin'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem

YİBİN, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Gaoxian ilçesinde depremden etkilenenler için kurulan geçici barınma alanı, 9 Temmuz 2026.

Çin Deprem Ağları Merkezi çarşamba günü Beijing saatiyle 10: 08'de Yibin kentine bağlı Gaoxian ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel yetkililer, depremden etkilenen insanların güvenli bir şekilde yeniden yerleştirilmesini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)